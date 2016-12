Forever Alone Fest 2k17

El 18 de febrero la fiesta más sad de todo México llega a su tercera edición y se llevará a cabo en el 360 eVenue. Forever Alone Fest surge de una plataforma creativa para impulsar a bandas emergentes y extranjeras, INTRSTLRS, también organizadores del Friendstival.

Si ya te cansaste de cada año ser parte de la absurda propaganda de la celebración de San Valentín, esta propuesta te puede interesar. Se trata del primer festival antiamor de math y post rock en Latinoamérica.

La imagen corrió por cuenta del artista Mariano Orell.

Line up:

- This Will Destroy You (Estados Unidos)

- Caspian (Estados Unidos)

- Ttng (Inglaterra)

- TOTORRO (Francia)

- The Polar Dream (Guadalajara)

- Mylets (Estados Unidos)

- For Dummies (Xalapa)

- tortuganónima (Chile)

- A Shelter In The Desert (CDMX)

- Yo Triceratop (Oaxaca)