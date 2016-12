Es muy raro que las autoridades no se enteren de las ilegalidades que se cometen en la construcción de varias obras. Principalmente de plazas comerciales. En que las constructoras violan flagrantemente el uso de suelo. Y más raro que no supervisen, ni realicen visitas de verificación. Simplemente pasan sin ver. De ahí las constantes violaciones que sufre la zona de San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac . Y donde se clausuró la obra de Insurgentes Sur 2021. Que tal, eh.

El diputado Fernando Zárate Salgado, del Partido Verde Ecologista de México denunció “innumerables violaciones en materia de desarrollo urbano y uso de suelo en la zona histórica de San Ángel, delegación Álvaro Obregón. Principalmente en la de Insurgentes y Altavista, que construye Banca Mifel. Y clausurada porque ahí solo se permite levantar una altura de 20 metros. Y rebasa en mucho la norma. Por lo que se cae en un riesgo inminente de perder el valor, objeto, fines y protección de las colonias. Y que fomenta la impunidad”.

Tiene razón. Esa obra se inició con gran cantidad de trabajadores. Que en un dos por tres se hicieron las demoliciones, excavaciones profundas y luego el levantamiento de la estructura de metal. A poco las autoridades delegacionales no se dieron cuenta. Pues no. No les llamó la atención ni solicitar una verificación. Para constatar si estaban en orden los permisos. Que al parecer se improvisaron. Usted les cree. Yo no.

“En la zona de San Ángel se consolida el interés económico-mercantilista. Qu rige en la conducta de los empresarios, propietarios y funcionarios delegacionales al permitir la construcción. De un edificio a costa del interés principal. Sin respetar un desarrollo controlado…limitado”, dice el diputado Zárate Salgado.

Lo más curioso que había muchas denuncias de los vecinos. Pero las autoridades delegacionales no las tomaron en cuenta. Por lo que sería hasta la denuncia del legislador ante el Jefe de Gobierno. Que al día siguiente 15 de agosto de este año. El Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) llevó a cabo visita de verificación y colocación de sellos de suspensión de la obra. De lo contrario, lamentablemente ya la hubieran terminado. Como sucedió con la ubicada junto al Metro Barranca del Muerto. ¿A poco demolerán los pisos no autorizados? Ajá.

“Y como siempre sucede. Hasta que hice la denuncia. Las distintas instancias. Incluyendo la Delegación Álvaro Obregón llevó a cabo actos de autoridad. En coordinación con el INVEADF. Que tuvo como consecuencia la suspensión de la obra. Por evidentes y flagrantes violaciones a la zona histórica. Y así como esta obra de Insurgentes Sur número 2021 esquina con Altavista. Hay muchas más, en las mismas condiciones. No se realizan verificaciones de cumplimiento de norma. Lo que genera duda de colisión, connivencia e incluso corrupción profunda”, sostiene el diputado Zárate Salgado.

Y bueno, lo que hace pensar en la corrupción. Es que la autoridad no se de por enterada. Que pase de frente. De tiempo a que concluyan las obras. Y ahí no pasó nada. Pues de qué se trata. No son omisiones simples. Sino que hacen pensar que alguien cobra. Y le pagan bien. ¿O me equivoco?

“Es por eso de trascendental importancia. Que se lleve a cabo una revisión exhaustiva en los archivos de la delegación Álvaro Obregón. Para celebrar una reunión con integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. Diputados y vecinos para conocer la situación real de las obras. Y resolver el problema de fondo. Todo depende de la agenda de la delegada María Antonieta Hidalgo”, estableció el diputado del partido Verde Ecologista de México.

Qué bueno, porque se está dando prioridad a los abusos que cometen las constructoras e inmobiliarias. Falta ver si la autoridad delegacional, tiene los expedientes completos de cada una de las obras que se construyen en la zona histórica de San Ángel, de muy alta plusvalía. Porque ya ve que luego se autorizan por fuera. Y no hay más que la solicitud en el expediente. ¡Veremos!

Pues le cuento que para el año entrante no está prevista la creación de nuevos impuestos en la Ley de Ingresos de la Ciudad. Esto, afortunadamente a que existe un constante incremento en la recaudación. Los ciudadanos han tomado conciencia de la importancia de pagar los servicios que recibe, nos comentan. Y esa situación ha propiciado una Hacienda Pública bastante fuerte. Y además, permite que dependa menos de la federación. ¿Será?

Y vaya que se han hecho bolas con la Ley de Vivienda y la plusvalía. Que tuvo que salir a aclarar el propio Jefe de Gobierno. Y como si no supieran leer. Algunos adversarios del gobierno local lo interpretaron a su manera. Y aseguraron que se pretendía poner fin a la propiedad privada. Lo cierto, es que si alguien vende un predio con uso de suelo unifamiliar. Y ahí se pretende construir un edificio. El valor generado, deberá aplicarse al constructor. Para mejoras a la ciudad: como son banquetas, abasto de agua, drenaje, parques y bien otro tipo de equipamiento urbano. También por qué no a la compra de suelo urbano para generar viviendas de interés social. ¿Verdad que es diferente? Pero a bote pronto se aprovecharon del desconocimiento de los ciudadanos. Vaya, vaya.

Y el diputado José Manuel Delgadillo del PAN, logró que el pleno de la Asamblea aprobara la Ley de Hipoteca Inversa. La cual brindará a los adultos mayores. La oportunidad de disfrutar de su patrimonio en vida. Para cubrir sus necesidades y disfrutar una vida digna. Esto se hará a través de un fideicomiso en una institución financiera y tendrá no menos del 70 por ciento del valor de la propiedad. Con este ordenamiento se pondrá fin a los intestados. A las propiedades abandonadas cuando no hay familiares. Y que luego unos vivales las invadan y se queden con ellas. ¡Enhorabuena!

Vaya trabajo que les cuesta a las Delegaciones Políticas homologar los criterios de transparencia. Como que es mejor llevar el manejo de los recursos en lo oscurito. Tan es así, que la nula claridad en la información de portales de la Administración Pública local. Genera confusión y opacidad en la ciudadanía que busca conocer algún gasto operativo o financiero. ¿Hasta cuándo?