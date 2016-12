Rafael Tovar y de Teresa, la excepción

PODER.- Pocos funcionarios del gabinete de Enrique Peña Nieto, han logrado reconocimiento por su encomienda como el secretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa. Hay quienes confunden cultura con educación. Él fue preciso. Son dos temas enteramente diferentes y lo dejó claro mientras estuvo al frente de la cultura en el país. Llevó, cuando menos, a los grandes núcleos poblacionales, muestras de otras culturas y regiones del planeta.

Al frente de Conaculta, dejó un legado de comunicación con el Canal 22. Su libro “Modernización y Política Cultural”, hace una referencia del quehacer cultural en un Estado moderno. En el gabinete de Peña Nieto, es considerado como el que mejor realizó su trabajo. Hace ya algún tiempo, a principios del milenio, en que era embajador de México en Italia, platicamos informalmente sobre la cultura que heredamos de los romanos. Nuestro derecho y lengua. Desde los temas literarios, como diplomáticos, hasta la salsa y la música popular, los intercambiamos. Al final, como acordamos esos días, en Roma, el paso del ser humano es cultura.

*** Los líderes de las mayorías parlamentarias en el Senado, Emilio Gamboa, como en Diputados, César Camacho, iniciaron los procedimientos legislativos para impulsar la Ley de Seguridad Interior, a fin de darle un marco jurídico estable a las Fuerzas Armadas, en las actividades “policíacas” contra el crimen organizado, lo que se concretará en 2017. Hay malestar en el Ejército y la Armada, por el “mal agradecimiento” de algunos sectores de la sociedad a las acciones que les ordenó hace más de 8 años, el entonces presidente y líder máximo de las fuerzas armadas, Felipe Calderón. Lo mínimo que puede hacer la sociedad es establecer un marco jurídico para evitar abusos y, además, establecer plazos para que nuestros soldados y marinos regresen a sus cuarteles. Eso lo tienen que definir los civiles. Saber cuándo se gana o se pierde la guerra contrala delincuencia organizada en la que nos enfrascó Calderón.

DINERO.- Infonavit, al mando de David Penchina, amplió el monto de los créditos que otorga en el 2017. Un excelente paso para lograr mejorar las viviendas acreditadas por ese instituto. *** Ya está cansado el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, de que le echen en cara el tema de los terrenos donados a Toyota, empresa que preside Hiroshi Shimizu, para instalarse en esa entidad. La Auditoría Superior de la entidad, dijo que no hay delito qué perseguir. Pero muchos guanajuatenses no quedaron satisfechos con la explicación debido a que la auditoría es de mayoría panista, del mismo partido que Márquez. La mula no era arisca…

AL FINAL DE CUENTAS: En comparación con el 2009, el gobierno de Guanajuato, redujo 49% el gasto de inversión, según Fitch Ratings. En la administración de Miguel Márquez, quien pintaba como un excelente gobernador, inviertió casi 4 mil millones de pesos en obras de infraestructura. Hace más de un sexenio la inversión era de 8 mil millones de pesos. A pesar de tener una buena calificación, especialmente por su posición conservadora en materia de deuda, que ronda los 7 mil millones de pesos a largo plazo, tiene debilidades económicas como la pobre captación fiscal local. Lo quedó onvio es que con el antecesor, Juan Manuel Oliva, la administración iba mejor.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.- Risaterapia, una asociación con más de 17 años de experiencia, y Paleta Payaso se sumaron en la campaña 2016 de la Semana Oficial de Contagia Sonrisas. Así, Risaterapia benefició a 74,407 personas, 200% más que en 2015. Incrementó en 21% el número de médicos de la risa inscritos, incrementando el número en 4,386 durante este año. También obtuvo presencia en dos ciudades más: Tlaxcala y Zamora, logrando así tener un impacto total en 30 ciudades del país.