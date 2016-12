Y se reformó el artículo 26 de la Ley de Vivienda para eliminar el término “plusvalía”, luego de la campaña orquestada contra el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para confundir a los ciudadanos y convencerlos de que se pretendía cobrar un impuesto adicional en la compra venta de un inmueble: dicha ley permitirá construir en los próximos dos años alrededor de 40 mil viviendas de nivel medio. ¿Qué le parece?

“Era falso que el gobierno de la ciudad planteara que la plusvalía era una expropiación de la vivienda. O pretendiera quedarse con parte del valor del inmueble al momento de realizar alguna compra venta. Tampoco es el fin de la propiedad privada, como se quiso hacer creer”, dice el asambleísta Víctor Hugo Romo Guerra, del partido del sol azteca.

Pues sí: nunca se trató de poner fin a la propiedad privada, pero los desarrolladores no quieren pagar ni colaborar con obras que beneficien el entorno de las edificaciones que realizan, maniobran para construir más pisos de los autorizados y, como la autoridad los deja y no derrumba la construcción excedida, hacen de las suyas. Y seguirán así hasta que les pongan el alto, ¿verdad?

“Se trató de una campaña orquestada para confundir a la gente. Una campaña de polarización ideológica, diseñada por grupos poderosos con la intención de desprestigiar a Mancera y atacar a su gobierno, que lo único que propuso con el término plusvalía es que los grandes desarrolladores realicen, obligadamente, obras de mitigación y beneficio social cuando construyan”, puntualiza el diputado Romo Guerra.

Por supuesto que hubo una reacción inmediata, porque el término plusvalía se aplica desde hace muchos años en las grandes ciudades del mundo. En México, se aprobó en Guadalajara y Aguascalientes sin que se politizara: los constructores pagan ahora lo que corresponde, para beneficiar la periferia de sus obras. Pero aquí ya se derogó. ¡Ni hablar!

Mientras, la diputada panista Margarita Martínez Fisher, presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, dice que la nueva ley de Vivienda “detonará la construcción de 40 mil nuevas viviendas, que tendrán una inversión de 50 mil millones de pesos. Se han programado 20 mil para 2017 y otras 20 mil para 2018. Y así se hará frente a la crisis urbana y ambiental que vive la Ciudad de México por la constante expulsión de familias que buscan vivienda en municipios de la zona metropolitana”.

Es un aliciente para muchas familias, porque podrán tener una vivienda cerca de donde nacieron y que trabajan en la Ciudad de México. Ojalá…

El bolso de Laura…

Y al cuarto para las doce, el Congreso Constituyente inició la discusión de los artículos que contendrá la Constitución política de la Ciudad de México. Luego de varios desaguisados e inconformidades, protagonismos y renuncias, decidieron ponerse a trabajar, puesto que de lo contrario no habrá documento en los plazos establecidos. ¡Uf! Menos mal que reaccionaron, pues… No me lo crea a pie juntillas, pero como que a algunos diputados constituyentes no les cae lo del desafuero. Habrá que esperar a ver qué decide la mayoría. Aunque desde la Asamblea Legislativa se impulsa que se establezca esta medida, para regular los abusos de funcionarios y legisladores que amparados en el fuero hacen de las suyas porque saben que gozan de inmunidad… Y a todos nuestros lectores: les deseo una feliz Navidad y un próspero 2017.