Culminan Patriots y Cowboys como los mejores

Patriotas de Nueva Inglaterra con marca de 14-2 y Vaqueros de Dallas con 13-3, terminaron la temporada de la NFL como los mejores de la Conferencia Americana (AFC) y la Conferencia Nacional (NFC), respectivamente, luego de jugarse la Semana 17 de la campaña regular.

Patriots y Cowboys descansarán la siguiente semana cuando empiece la Ronda de Comodines, al igual que Jefes de Kansas City (12-4) y Halcones de Atlanta (11-5), que culminaron como los segundos mejores de sus conferencias.

Patriots como campeón de la Divisón Este y Kansas City de la Oeste, descansan.

A ellos se le suman Texanos de Houston (9-7) como campeón del Sur y Acereros de Pittsburgh (11-5) en la Norte, ambos afrontarán la famosa “Wild Card Round” ante Oakland Raiders (12-4) y Delfines de Miami (10-6), respectivamente el siguiente fin de semana.

El acomodo corresponde a Steelers como tercer sembrado ante Dolphins que fue sexto, mientras que Texans que fue cuarto va ante Raiders que finalmente culminó quinto luego de su derrota ante Broncos de Denver.

En la Conferencia Nacional, el famoso “viejo circuito”, Dallas Cowboys a pesar de caer ante Filadelphia termina con marca de 13-3 y con el título del Este de la NFC, y junto a Atlanta, campeón de la División Sur con 11-5, descansarán en la ronda de comodines.

Los demás clasificados se dieron el domingo con la derrota de Washington ante New York Giants.

Los favorecidos fueron Green Bay y Detroit que cerraron la temporada con la lucha por el título de la División Norte, mismo que correspondió a Packers.

Así, Halcones Marinos de Seattle como campeón de la División Oeste y Empacadores de Green Bay de la Norte se colocan como tres y cuatro de la Nacional.

El siguiente fin de semana recibirán en casa a los que clasificaron como Comodines los cuales fueron el sexto Leones de Detroit (9-7) y el quinto Gigantes de New York (11-5), respectivamente.

Ronda de Comodines:

Conferencia Americana: Descansan Nueva Inglatrerra y Kansas City .

Raiders de Oakland vs Taxanos de Houston,sábado 7 de enero a las 15:30 horas en NRG Stadium.

Delfines de Miami vs Acereros de Pittsburgh, domingo 8 de enero a las 12:00 horas en Heinz Field.

Conferencia Nacional: Descansan Dallas y Atlanta.

Detroit vs Seattle, sábado 7 de enero a las 19:20 horas en CenturyLink Field.

Gigantes de New York vs Green Bay, domingo 8 de enero a las 15:30 horas en Lambeau Field.

Ronda Divisional:

Conferencia Americana:

Sábado 14 de enero: Patriotas ante Raiders o Texanos o Delfines a las 19:20 horas.

Domingo 15 de enero: Kansas City ante Acereros o Texanos o Raiders a las 12:00 horas.

Conferencia Nacional:

Sábado 14 de enero: Atlanta ante Seatlle o Gren Bay o Gigantes a las 15:30 horas.

Domingo 15 de enero: Dallas ante Empacadores o Gigantes o Leones a las 15:30 horas.

Finales de Conferencia:

Americana: domingo 22 de enero a las 17:30 horas.

Nacional: domingo 22 de enero a las 14:00 horas.