Trabaja Rafa Márquez en creación de asociación de futbolistas

La creación de una asociación que defienda los derechos de los futbolistas es el objetivo en un futuro cercano del defensa del Atlas, Rafael Márquez, quien indicó que están dando los pasos necesarios para lograrlo.

“Seguimos en búsqueda, intentando, elaborando algo importante para que en un futuro el jugador tenga voz y voto”, dijo.

“Si somos algunos no vale la pena, entonces hasta que no se tenga eso bien armado no se va a hacer realidad; estamos en ese proceso”, apuntó.

Abundó que la idea de esta agrupación es que el futbolista consiga contratos que le beneficien, sin que este signifique que ellos puedan abusar de alguna forma con el equipo que los contrate.

“Tampoco lo que buscamos es darle oportunidad al jugador para que se tire a la hamaca y que firme un contrato muy cómodo, pero sí buscar lo justo para nosotros, que se nos tenga voz y voto, que se nos respete”, estableció.

“Lo que se busca es algo muy justo, se tiene que evolucionar, porque hasta la FIFA está tratando de regular estos casos y esperemos que esto se pueda regular aquí en México”, sentenció.

Al respecto, Oswaldo Alanís, defensa del Guadalajara, señaló que el tema de la asociación de futbolistas ya se trató en el seno de la selección mexicana, y que el objetivo de esa organización es la de un mejor trato sin generar ningún conflicto.

“En selección tuvieron una junta de todos los jugadores y acordamos eso, que se debía hacer algo para beneficiar al jugador y al balompié mexicano, es algo en lo que estamos apoyando para que las condiciones del jugador sean más justas”, indicó.

Dejó en claro que lo que se quiere es conciliar sin entrar en una confrontación directa con los dueños de los equipos, para evitar problemas más grandes.

“Lo que se busca es que sea justo, no se hará una huelga, no queremos conflictos, queremos buscar un acuerdo y no una ruptura, va por ese lado, buscando algo más justo, pero sin llegar a una ruptura”, acotó.