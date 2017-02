Educación sexual para adolescentes evita embarazos

De los 2.2 millones de nacimientos que se registran en México cada año, 400 mil son de mujeres adolescentes. Esta situación genera abandono de la vida escolar, mayor riesgo de enfermedades congénitas en los bebés, complicaciones en el embarazo y nacimiento, debido a que la anatomía de las adolescentes (15-19 años) no está preparada para la maternidad, continuidad del círculo de pobreza, empleos mal remunerados, advirtieron especialistas en salud reproductiva.

Datos de la última Encuesta Nacional de la Juventud (ENJ), las razones por las que más de 50% de los adolescentes no utiliza un método anticonceptivo en su primera relación sexual son: porque que no esperaban tener relaciones (49%); porque su pareja no quiso (11.2% en total, 14% entre mujeres); porque simplemente decidió no usar uno (9.3%); porque no conocía los métodos (9.3%); deseo de un embarazo (7%); la vergüenza de conseguir los métodos (5.9%), y por considerar que la sensación es distinta (3.7%).

A su vez, de acuerdo con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea), poco más de una tercera parte de las adolescentes de 15 a 19 años reportó su último embarazo como no planeado. El embarazo en la adolescencia está asociado a niveles de mortalidad materna más elevados que en mujeres de mayor edad, y a una alta prevalencia de aborto en condiciones inseguras.

“Estos datos reflejan que uno de los retos que tenemos como sociedad es fortalecer las condiciones para que las y los adolescentes puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos de manera libre, responsable e informada, en el contexto de un proyecto de vida. Una de las condiciones fundamentales es poner a su disposición información confiable. Por ello, fomentar una educación sexual que empodere a las personas jóvenes para tomar decisiones que les permitan planear su propio futuro, resulta una tarea primordial, con la cual estamos comprometidos”, declaró Michelle Trespach, director médico de Janssen México.

Al respecto, Marilú Ruiz, subdirectora de Operación de los Servicios de Salud del gobierno capitalino, señaló que el embarazo en adolescentes va en aumento, y muchos de ellos no están preparados para ser padres. “Contamos con mil 400 brigadistas capacitados para ofrecer información en salud sexual y reproductiva en 13 clínicas distribuidas en la ciudad de México, donde los adolescentes y jóvenes podrán informarse y tener acceso al método anticonceptivo que más les favorezca”, dijo.

Por ello, invitó a los jóvenes a que se acerquen a los servicios de salud de la Ciudad de México para que reciban orientación y atención, ya sea porque van iniciar relaciones o porque ya ha sucedido el embarazo.

Refirió que de los adolescentes que usan un método anticonceptivo en su primera relación sexual, 89.3% opta por el condón y 6.6% terapias hormonales como pastillas o parches transdérmicos. Cabe destacar que la edad promedio del inicio de la vida sexual en las mujeres de 15 a 19 años es de 15.9 años.

Los adolescentes no solo deben prevenir un embarazo no planeado sino también las infecciones de transmisión sexual, por eso es fundamental la doble protección, es decir, el uso del condón con otro método como los parches transdérmicos que permiten a las mujeres tener una mayor tasa de continuidad, o los implantes y los dispositivos intrauterinos que son anticonceptivos reversibles de acción prolongada, con menor probabilidad de falla.

Por último, Marilú Ruiz invitó a la población adolescente a que se acerquen a los Servicios Amigables para Adolescentes, espacios donde “brindamos consejería especializada y métodos anticonceptivos gratuitos con personal capacitado que atiende con confidencialidad, privacidad y sin discriminación de ningún tipo”.