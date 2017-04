Bob Dylan da concierto privado tras recibir Premio Nobel

El cantautor estadunidense Bob Dylan brindó hoy un concierto, tras recibir este sábado el diploma y la medalla que lo acreditan como ganador del Premio Nobel de Literatura 2016 en una pequeña ceremonia a puerta cerrada.

El integrante de la Academia Sueca, Klas Ostergren dijo que el cantante de 75 años recibió el premio en una pequeña ceremonia, en un hotel cercano al centro de convenciones en donde Dylan brindaría un concierto en horas de la noche.

En el concierto, celebrado en un auditorio vecino a la principal estación ferroviaria de Estocolmo, estuvieron presentes la secretaria permanente de la Academia Suecia, Sara Denius, y otros miembros del organismo que otorga los premios Nobel.

Dylan fue galardonado con el Nobel en octubre pasado, por crear "nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadunidense".

La emisora Radio Suecia indicó que durante su concierto, Dylan fue largamente ovacionado por el público, mostró estar "en gran forma" y de buen humor, aunque entre canción y canción se mantuvo en silencio, sin mencionar para nada el Premio Nobel recibido

El Premio Nobel, acompañado por el guitarrista Charlie Sexton, el multiinstrumentista Donnie Herron y el resto de su banda, arrancó con su canción "Things have changed", y se llevó nuevos aplausos con el tema "Full Moon and Empty Arms", de acuerdo con la radio sueca.

El concierto culminó con su canción emblemática "Blowin 'in the Wind", al cabo de la cual, Dylan miró al público y declaró: "¿Por qué me tratan de cambiar ahora?", antes de abandonar el escenario sonriente, con sus compañeros de banda, según la emisora.