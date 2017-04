Buscan que concejales sean elegidos de manera independiente

El presidente de la Comisión para la Reforma Política del Distrito Federal de la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), el diputado local del PRI José Encarnación Alfaro Cázares, indicó que el debate legislativo se presentará en el diseño de las alcaldías en la Ciudad de México, por lo que se dijo convencido que la mejor opción para conformarlos es que la ciudadanía pueda elegir a los alcaldes y, de manera independiente, a los concejales. “Esto servirá de contrapeso a las autoridades y permitirá dar voz a todos los sectores de la ciudadanía”, sostuvo.

Alfaro dijo además que “en la Ley Electoral se debe establecer los procedimientos para que se cumpla con la disposición constitucional, de que los Concejales deben representar una circunscripción”.

El asambleísta, agregó que “la Constitución de la Ciudad de México establece que las alcaldías se eligen en una planilla que es encabezada por el candidato a alcalde o alcaldesa, seguido de los candidatos a concejales y cita que cada concejal deberá representar una circunscripción”.

Añade que en materia político-electoral se está hablando de un proceso de elección, que en un esquema de democracia representativa significa que “la ciudadanía otorga esa representación a través del voto, y en una interpretación literal, sistémica, holística, significa que deben ser electos en esta circunscripción”, apuntó Alfaro.

Y explicó: “La Constitución establece que deberán representar y luego señala en los términos que disponga la ley en la materia es decir en la forma en el formato que la ley electoral establezca, entonces en la Ley Electoral debemos establecer los procedimientos para que se cumpla esa disposición constitucional, de que los concejales deben representar una circunscripción, porque de otra manera de haber querido que simplemente tuvieran el domicilio en la circunscripción, la Constitución diría: deberán estar domiciliados o deberán ser vecinos de una de las circunscripciones y no es así”, expuso.

Pone énfasis en que la alcaldía no es del ayuntamiento. “Sino que es el alcalde y por separado el órgano colegiado que se llama Consejo. Este Consejo en el diseño democrático que se hizo para esta Constitución es un contrapeso, porque se trata de establecer un modelo distinto al municipal, donde el que gana la elección de presidente gana todo y en lugar de ser un contrapeso se vuelve en un sobrepeso burocrático, político y de decisiones eso lo que prácticamente no ha funcionado en los municipios”, enfatizó Alfaro Cázares.

Afirma que se innovó en la Constitución de la Ciudad de México, “y aquellos que plantean que no debe ser electo en una sola fórmula el alcalde y los concejales, van en contra de la orientación democrática y de la ampliación de la participación ciudadana en esta nueva forma de gobierno que no es municipio, que no es el ayuntamiento, es con alcaldía”, finalizó.

Durante el Foro Criterios Técnico-Normativos para la determinación de las circunscripciones por demarcación territorial en la Ciudad de México, organizado por el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), donde participaron diputados locales del PRI, PAN, Partido Verde Ecologista de México y de Morena debatieron en torno al mecanismo para elegir a los futuros concejales de las 16 demarcaciones políticas de la Ciudad de México, pues mientras unos proponen que la elección se realice por circunscripciones, otros plantean que sea mediante planillas encabezadas por los candidatos a alcaldes.

Criterios

Por su parte el consejero electoral Carlos González Martínez, explicó que a raíz de la Reforma Política de la Ciudad de México, las alcaldías sustituirán a la delegaciones y se creará la figura de concejales, por lo que la discusión de los legisladores, en este caso, se centrará en el mecanismo para a elegir estos cargos.

Asimismo, el consejero electoral urgió nuevamente a que en la Ley Electoral se definan los criterios para la delimitación de las circunscripciones, de la cual partirá la elección de las y los concejales, con el objetivo de que el IEDF esté en condiciones de realizar dicho proceso electivo en tiempo y forma.

El diputado José Manuel Delgadillo, consideró que la conformación de los Concejos de las Alcaldías de la Ciudad de México se debe dar a través de una elección por planilla, en la que la ciudadanía elija a una de éstas, las cuales estarán encabezadas por el candidato a Alcalde e integradas por sus candidatos a concejales. “Esto evitará que haya ingobernabilidad en la demarcaciones políticas, para que no se conviertan en cuarteles de guerra, donde los más afectados serían las y los ciudadanos”, señaló.

A su vez, el presidente de la Comisión de desarrollo Metropolitano de la ALDF, el diputado local del PVEM Fernando Zárate Salgado, propuso dar vuelta a la democracia en la capital del país, evitando la concentración del poder político en los Alcaldes y “así acabar con los cacicazgos en las demarcaciones”.

“Hay que poner a competir a los concejales en una representación ciudadana más cercana y directa, porque también hay que darle un lugar a los candidatos independientes, no se puede dar el 60% de los concejales a un sólo partido y el otro 40% repartirlo de manera proporcional a la oposición, sin incluir a los que no comparten ideologías políticas”, expresó el legislador.

Por último, la exdiputada constituyente de Morena, quien fue integrante de la Comisión de Alcaldías del Congreso Constituyente, Patricia Ruiz Anchondo, coincidió en que la mejor opción para elegir a las y los concejales en las demarcaciones es por planillas, pues así se facilitaría la integración del Concejo y se evitaría la realización de seis elecciones adicionales en cada demarcación política.