Peritos de investigación y tecnología de punta en la CDMX

Llevar a buen puerto una decisión jurídica que se rija a cabalidad conforme a Derecho depende en mucho de que las indagatorias sobre los diversos actos delictivos conlleven métodos modernos y científicos para su total esclarecimiento, con la finalidad de que la culpabilidad o inocencia de alguna persona se sujete a pruebas irrefutables, analizadas de manera metodológica por los investigadores.

Esa es la tarea de la dirección general de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), que apoya desde sus diversas áreas el enriquecimiento de las muchas carpetas de investigación que se abren en la capital del país sobre la compleja y variada gama de actos delictivos que se registran a diario.

Rodolfo Rojo Urquieta, director general de Servicios Periciales de la PGJCDMX, expone a Vértigo pormenores sobre cómo la dependencia a su cargo realiza labores de campo con sustento y criterio para la aplicación de la justicia y el Derecho en la Ciudad de México.

Entrañas

En Servicios Periciales, señala Rojo, “contamos en la actualidad con 36 especialidades de las más importantes: criminalística, identificación con dactiloscopia, retrato hablado, química, balística y genética, dentro de las más importantes. Trabajamos de acuerdo a las peticiones que nos realiza el Ministerio Público para acudir a algún lugar para hacer una investigación. Laboramos en la actualidad bajo una alerta a través de un sistema que tenemos ahora implementado por nuestro procurador, Rodolfo Ríos”.

Después de recibir la alerta, agrega, “vienen las indicaciones sobre dónde es el llamado y por qué tipo de delito. Se envía a los peritos al lugar para que empiece la investigación de indicios y demás, para ver qué es lo que sucedió y tratar con esto de establecer una verdad de qué fue lo que ocurrió en ese lugar. Y con eso, a través de un dictamen, apoyar al Ministerio Público para que se haga justicia”, determina.

—¿Esta rama cómo apoya las investigaciones?

—Una vez que se realiza la petición y de acuerdo al lugar donde se comete el ilícito, ya sea robo, homicidio, un problema de un incendio o alguna explosión, acude el perito al lugar de la investigación y empieza a realizar su trabajo. Estoy convencido de que tenemos los mejores peritos que hay en toda la República Mexicana: aquí en los Servicios Periciales, en esta coordinación, tenemos peritos ya con mucha experiencia y a través de lo que se obtiene en un lugar, a veces una huella, a veces sacamos un perfil genético… de ahí sale la investigación para detener al presunto responsable.

—¿Qué tanta calidad tienen las investigaciones periciales que ustedes hacen?

—Ahora ya es a través de una prueba científica, de pruebas periciales que obtenemos por medio de nuestros equipos que tenemos. Usamos una buena tecnología y se obtiene a través de perfil genético o una huella que se mete a un sistema automatizado que tenemos para la búsqueda en caso de que una persona haya delinquido antes; o mediante pruebas de química, y se establecen los datos. Son pruebas científicas que van a servir al juzgador. Se realizan estudios minuciosos con calidad y con esto se puede establecer una culpabilidad o una inocencia.

Capacitación

—¿Cómo se va modernizando el área pericial?

—En la actualidad hemos evolucionado mucho en lo que se refiere al ADN. Han salido muchos asuntos adelante por el ADN. En relación a nuestro sistema de identificación, tenemos por ejemplo el retrato hablado del modelo denominado La cara del mexicano (Caramex). Es un retrato digital que se hizo en conjunto con peritos de Servicios Periciales y con Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se hizo un estudio de la cara del mexicano de todos los estados de la República, porque lo que se tenía antes, el que hacía el retrato hablado era un artista y se le iba diciendo, iba dibujando el tipo de cara, de ojos, de cejas, de nariz, de boca… Pero se hizo este estudio del que hablo y en la actualidad los retratos hablados que se realizan a través del sistema Caramex nos permiten ya tener rasgos definidos en los tipos de ojos, nariz, cara y boca…

—¿Cómo procede el uso de Caramex?

—Se va definiendo a la persona y qué tipo de cara. Se van colocando las características y al final, cuando ya se termina de hacer el retrato, se pide a la persona que está aportando los elementos para hacer el retrato hablado que califique del 1 al 10 el trabajo final y te dicen: “Pues 9”. O: “Un 8”. Ha habido casos que cuando ya se detiene al sospechoso el retrato hablado realmente parece como si fuera una fotografía, porque se asemejan muchísimo. No es como antes, que el artista dibujaba, ya que a veces los retratos que se hacían eran de mala calidad, se tardaban mucho tiempo y salían publicados en los periódicos los retratos hablados. Ahora no: hoy es una maravilla con nuestro sistema.

La tecnología, añade Rojo Urquieta, en la actualidad “ha dado lugar a grandes éxitos, entre ellos las cámaras que tenemos en la Ciudad de México, que están sirviendo para agarrar a los delincuentes, a quienes pueden seguir por varias calles y ubicar: así sabemos a dónde se fueron. Hoy está más complicado delinquir, porque se agarra más fácilmente a los delincuentes.

—¿Cuál es la coordinación que tienen con otras procuradurías, instancias gubernamentales o áreas privadas?

—Hay un acuerdo entre procuradurías para apoyarnos cuando es necesario. O con algún estado que no cuenta, por ejemplo, con ADN. A veces nos piden apoyo y se les brinda. Y no nada más de ADN: a veces en cuanto a peritajes de otro tipo. Pero hay ese acuerdo y de hecho tenemos reuniones anuales con todos los coordinadores de los diferentes estados y ahí se adoptan convenios para que los suban a la conferencia de procuradores, donde se concretan los acuerdos para que vaya mejorando nuestro sistema de justicia.

Parte central

Rojo Urquieta argumenta que por todo lo anterior hoy por hoy las investigaciones periciales son parte fundamental de la procuración de justicia: “Por el momento Servicios Periciales es la razón más importante ahorita en un proceso judicial, en un proceso donde la prueba pericial va a pesar mucho para tratar de determinar qué fue lo que sucedió en un evento delictivo o circunstancial”.

Hablando de eventos circunstanciales, hace un llamado a los ciudadanos capitalinos para tomar conciencia sobre el grave problema que se ha enfrentado en los últimos años por el monóxido de carbono en casas habitación que ha causado muchas muertes: “Hemos tenido muchas eventualidades con el monóxido de carbono, ya que ahora con la época de frío la gente tiene desafortunadamente accidentes. No hay una normatividad en relación con los boilers de gas, el calentador de agua, que debe estar fuera de la habitación. Las especificaciones que vienen en él señalan que requiere de un lugar que tenga ventilación… pero lo ponen dentro de los departamentos y es un gran peligro”, destaca.

—Como experto, ¿cómo suceden esos casos?

—Lo ponen, por ejemplo, en la cocina. Y se supone que debe estar ventilado y ponen una ventana de persiana que se abre, que debe estar abierta; pero como hace frío la gente la cierra. Hay un desconocimiento respecto del monóxido de carbono: cierran todo y entonces ya queda integrado el boiler dentro de la casa. ¿Qué sucede? Que se meten a bañar y entonces el boiler empieza a funcionar, ya que es automático, y empieza a consumir el oxígeno de la habitación y se está produciendo en cambio monóxido de carbono, que no huele a nada. La gente no se da cuenta de que está inhalando el monóxido de carbono: entra en un estado de confusión en el cual la persona no sabe qué es lo que está sucediendo; siente un sueño invencible y debilidad… Se duermen y, conforme se va saturando el ambiente, lo inhalan y mueren.

Finalmente, Rodolfo Rojo detalla que “las indicaciones que tenemos por parte del procurador Rodolfo Ríos Garza es que trabajemos las 24 horas del día tratando de dar lo mejor de nosotros para que esta ciudad avance y se abata a la delincuencia. Esa es una de las indicaciones que tenemos de nuestro procurador y yo lo transmito a través de los coordinadores que tengo en las diferentes agencias y los peritos”.