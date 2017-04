Prohibiciones a servidores públicos durante veda electoral

Con motivo del proceso electoral federal 2017, que se lleva a cabo en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, y con la finalidad de evitar que los servidores públicos incurran en actos u omisiones que constituyan responsabilidades administrativas o penales, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la Procuraduría General de la República, informa sobre las actividades de las que deberán abstenerse durante las campañas electorales y en particular los días 1, 2, 3 y 4 de junio de 2017 (veda electoral).

1. Condicionar la entrega de recursos provenientes de programas públicos federales, locales o municipales, en dinero o en especie, el otorgamiento, la administración o la provisión de servicios o programas públicos, la realización de obras públicas u otras similares.

2. Entregar cualquier material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo, que implique la entrega de algún bien o servicio, en razón de que conforme a la ley esas conductas se presumen como indicio de presión al elector para obtener su voto.

3. Amenazar o condicionar con no entregar recursos provenientes de programas públicos federales, locales o municipales, en dinero o en especie, no otorgar, administrar o proveer de servicios o programas públicos, o no realizar obras públicas y otras similares.

4. Suspender la entrega de recursos provenientes de programas públicos federales, locales o municipales, el otorgamiento, administración o provisión de servicios o programas públicos o la realización de obras públicas u otras similares.

5. Utilizar, ordenar o autorizar, permitir o tolerar la utilización de recursos humanos, materiales o financieros que tenga a su disposición para promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato, o la abstención.

6. Emplear los medios de comunicación social oficiales, los tiempos del estado en radio o televisión o que tenga derecho o que sean contratados con recursos públicos, así como los sitios de internet oficiales y sus redes sociales, para promover o influir, de cualquier forma en el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato.

7. Comisionar personal a su cargo para la realización de actividades político electorales, permitir que se ausenten de sus labores para esos fines; así como ejercer presión o coaccionar a servidores públicos para que funjan como representantes de partidos políticos ante las Mesas Directivas de Casilla o cualquier otro órgano electoral.

8. Autorizar, permitir, tolerar o destinar fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición con motivo de su empleo, cargo, o comisión para apoyar o perjudicar a determinado partido político, coalición, aspirante, precandidato o promover abstención.

9. Asistir en un día y/u hora hábil, en términos de la normatividad legal o reglamentaria aplicable a mítines, marchas, asambleas, reuniones o eventos públicos que tengan como finalidad promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato, o bien a la abstención en la emisión del sufragio.