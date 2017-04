El círculo vicioso de la impunidad

Las palabras van al corazón, cuando han salido del corazón. Rabindranath Tagore (1861-1941)

Poder El sistema penitenciario mexicano tiene que reformarse con urgencia. Las prisiones se convirtieron en universidades del crimen, así como en un negocio. En un mismo sitio están hacinados prisioneros primodelincuentes y peligrosos hampones. Todos pagan grandes cuotas para sobrevivir en las cárceles. Por si fuera poco, desde ahí operan criminales de altos vuelos. Además, resulta más barato comprar brazaletes con GPS para localizar a los delincuentes fuera de las mazmorras, los que no son un peligro para la sociedad. Esos geolocalizadores cuestan (21 mil 600) mil 200 dólares y mantener a un reo en una celda representa al erario once mil pesos mensuales por cada uno de los 450 mil prisioneros en todo el país. ¿Esto lo habrán analizado en la Secretaría de Gobernación, así como en los despachos de los 32 gobernadores del país? A mí me suena lógico que esos prisioneros estén libres y no contaminándose con otros que son realmente una amenaza social por su alta peligrosidad.

Proyectos

El senador Héctor Yunes, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, ha recibido la demanda de varios legisladores, especialmente de oposición, para que no se dé “pase automático” al titular de la PGR (actualmente Raúl Cervantes) para la Fiscalía General, donde trabajaría materialmente durante todo el próximo sexenio y dos años más. Por el momento, Yunes estima que durante este periodo ordinario de sesiones será aprobado el fiscal anticorrupción.

Jesús Sesma, presidente de la fracción parlamentaria del PVEM en la Cámara de Diputados, impulsa una ley para liberar los delfines en los delfinarios. Esto a pesar del berrinche de sus opositores en el PAN, PRD y Morena que presurosos por irse de vacaciones de Semana Santa boicotearon la sesión donde se discutía la protección a esos inteligentes animales. Delfines que sirvan para dar terapia a personas con alguna enfermedad es válido, pero usarlos para un vulgar espectáculo es atentar contra nuestro ecosistema.

Dinero Minera Autlán, bajo el liderazgo de José Antonio Rivero Larrea, invertirá hasta 200 millones de dólares para el desarrollo de dos proyectos de generación eléctrica, una planta hidroeléctrica y otra eólica, que arrancarían en 2018 y se planean para autoconsumo. Esto le dará un sustancial ahorro a la empresa, sobre todo en tiempos en que la CFE incrementa los costos empresariales de energía.

Varios senadores priistas no dejarán de impulsar una ley para sancionar a aerolíneas impuntuales. Jesús Casillas y Graciela Ortiz, entre otros, mueven en el pleno del Senado esas sanciones, mientras las aerolíneas parecen resignadas o confiadas, ya que no se ve a sus cabilderos deambular por la cámara alta.

Al final de cuentas De acuerdo con RH Ratings el municipio de Chicoloapan, Estado de México, tuvo un superávit de 28.1 millones de pesos, equivalente a 8% de sus ingresos totales. Pero esto se basa en la disminución del gasto en infraestructura: la deuda con contratistas y proveedores disminuyó de 27.1 millones de pesos a 14.2 millones al cierre del año pasado. Sin embargo, cuenta con una deuda de 87 millones de pesos con el Issemym y Banobras. Un regular comportamiento financiero. Responsabilidad Social Corporativa General Motors de México, bajo el liderazgo de Ernesto M. Hernández, lanzó su programa de voluntariado corporativo Yo soy voluntario GM, el cual tendrá como objetivo dar continuidad a las actividades sociales de sus empleados, que sirven para contribuir al desarrollo social y comunitario brindando su tiempo, capacidades y talentos a diferentes organizaciones sociales. La primera actividad se llevó a cabo en Casa de las Mercedes, institución en la que promovieron valores como respeto, tolerancia y honestidad a más de 50 niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.