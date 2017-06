Kasabian vuelve a México

La banda británica Kasabian, anunció hoy que regresarán a la Ciudad de México como parte de su gira 2017 en apoyo a su nuevo álbum For Crying Out Loud.

"Me sentía muy bien con todo; Me casé, Leicester City ganó la liga y yo había escrito mi mejor disco hasta la fecha", recuerda el guitarrista, compositor y chamán sónico de la banda Serge Pizzorno sobre el proceso de composición del año pasado.

"Decidí darme seis semanas para escribir un álbum como lo hacían en los viejos tiempos, y eso fue muy inspirador", recuerda Serge. "Me dije: 'Bien, estoy listo para ir al estudio y hacer un álbum de guitarra con un montón de canciones muy buenas en él.' Es algo que suena tan básico, pero literalmente, eso fue todo. Me aseguré de que no hubiera “grasa” en nada, que fueran canciones clásicas, sin auto-indulgencia, que no hubiera nada que no debiera estar”.

Kasabian se presentará el 27 de septiembre de 2017 en el Pabellón Cuervo de la Ciudad de México.

Las entradas para este concierto estarán disponibles en preventa el 22 y 23 de junio y en la venta general el 24 de junio.