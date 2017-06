¿A quién conviene la segunda vuelta?

El futuro nos tortura y el pasado nos encadena.

He aquí por qué se nos escapa el presente.

Gustave Flaubert (1821-1880)

Poder Una vez más regresa el debate sobre la segunda vuelta electoral. Hay un razonamiento más que convincente: en Francia funcionó y le dio legitimidad a los partidos de izquierda que ahora comparten el poder con la derecha. Sin embargo, el marco legal de las elecciones en esa nación con una sofisticada democracia no tiene los partidos políticos ni los políticos mexicanos. No es un comentario malinchista; es una realidad. Allá respetan los triunfos de los adversarios; acá los cuestiona el perdedor. Allá viven “bien” los gobernantes, acá les pagamos millonadas y hasta la casa chica para las o los amantes. Allá no se despilfarran miles de millones de dólares en campañas para que la gente conozca a sus candidatos. Acá hasta en la sopa y la leche Diconsa nos encontramos sus caras. Allá no están preocupados por mantener los partidos con recursos públicos; viven con las aportaciones de sus simpatizantes ideológicos. Acá los partidos son agencias de colocación de empleados gubernamentales para el saqueo de la nación. ¿Segunda vuelta electoral? Estoy de acuerdo, pero ya no gastemos ni un centavo en partidos políticos y, al mismo tiempo, disminuyamos el oneroso elefante blanco llamado INE. Sé que sueño cándidamente en una democracia mejor, pero se vale soñar y pelear por que esos sueños se vuelvan realidad.

Época

La influencia en los altos ambientes políticos, financieros, económicos y sociales de Antonio Chedraoui, arzobispo de la Iglesia Ortodoxa de México y quien falleció recientemente, era espectacular. Con su muerte termina un puente tendido en el medio de los negocios, en la política e incluso entre los grupos sociales enfrentados en el país, Centroamérica y Venezuela, hasta donde abarcaba su territorio religioso.

Dinero Retumba en círculos políticos y financieros de Querétaro la venta que hará PPG de Plaka en cuanto a su división de construcción ligera en México, a Knauf International GmbH. PPG compró Plaka en 2014 como parte de la adquisición de Consorcio Comex, que presidía Alfredo Achar. Plaka, con ventas aproximadas de 30 millones de dólares en 2015, fabrica placas de yeso y de cemento para construcción ligera en el mercado mexicano. Emplea a 200 personas y tiene dos plantas productoras en Querétaro.

Al final de cuentas Guanajuato gestiona recursos por más de mil 324 millones de pesos para obras de desarrollo social y económico. De estos ya están autorizados 554 millones cuyos convenios se firmarán en las próximas semanas. En reciente reunión, Fernando Galindo Favela, subsecretario de Egresos de la SHCP, y Juan Ignacio Martín Solís, secretario de Finanzas guanajuatense, revisaron los proyectos de los programas Fometro, Fortalece y PDR para obras de educación, carreteras y en cabeceras municipales.

Responsabilidad Social Corporativa El secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, y Joe Kaeser, presidente y CEO de Siemens AG, firmaron ante el presidente Enrique Peña Nieto, la canciller alemana Angela Merkel y la líder en México de Siemens, Louise Goeser, un convenio para fortalecer la capacitación a estudiantes de educación media superior y de nivel universitario en materia de digitalización, manufactura avanzada y utilidad de la energía 4.0, además de estrechar la colaboración entre gobierno e industria.