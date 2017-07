Que quede claro que la fe de erratas que se publicó para enmendar la ley electoral es legal y de ninguna manera limita los derechos políticos de las mujeres, como se ha querido hacer creer. La Consejería Jurídica nos concede la publicación, por esa razón no se podía dejar así con algo que no se aprobó en el pleno. ¿Qué le parece?

“No es cierto que la fe de erratas elimine la causal de nulidad de la elección por violencia política de género. Si revisas la redacción para nada estamos limitando o poniendo en riesgo los derechos de las mujeres. Lo que pasa es que quienes no están de acuerdo no habían leído completo el dictamen”, dice el diputado José Manuel Delgadillo Moreno, presidente de la comisión que armonizó la ley electoral.

Es cierto que en todos los congresos sucede que de buenas a primeras aparece un duende y hace travesuras con los dictámenes. Qué bueno que se corrigió y quedó plasmada la voluntad de los legisladores, porque las leyes no son a capricho. ¿O me equivoco?

“Se hizo un procedimiento para modificar un documento que no había sido el aprobado. Yo tenía en mi poder una copia certificada del dictamen que se aprobó y fue al cotejarlo que me di cuenta del error. Además, la Asamblea cuenta con las versiones estenográficas, las grabaciones que demuestran que no estamos legislando por fuera. Quien lo desee puede acudir a constatar que hubo un error, y nada más”, precisa el diputado Delgadillo Moreno, de Acción Nacional.

Lamentablemente la propuesta presentada por la diputada Dunia Ludlow Deloya, del PRI, fue rechazada. Y pudiera ser que por esa razón impugna la fe de erratas publicada en la Gaceta del gobierno de la ciudad. Pero de que es válida, ¡es válida! Así es esto, solo tienen que conocer la técnica parlamentaria, pues.

Recolección de firmas

“Ella (la diputada Ludlow) dice que se ponen en riesgo los derechos de las mujeres porque quitamos la violencia, no es cierto. En nuestra redacción conceptualizamos de manera genérica la violencia política de género poniendo en práctica la técnica legislativa. Ahora que si quiere presentar un recurso de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo puede hacer, porque está en su derecho. Que junte las firmas que solicita el procedimiento, y adelante”, indica el presidente de la Comisión Electoral.

Tiene razón, la legisladora puede presentar el recurso en la Suprema Corte para que dictaminen si tiene o no razón. En caso contrario la ley electoral ya está publicada y vigente, ya que será la que aplique en el proceso electoral de 2018, que inicia el 8 de septiembre próximo. ¡Veremos!

“Además, por primera ocasión hubo un dictamen previo publicado en la página de internet de la Asamblea, no pueden argumentar que no lo tenían. Aunque ya estamos acostumbrados a esto, a mí me gusta la técnica legislativa: el camino institucional. En lo que cabe una fe de erratas ha sucedido antes, se ha hecho y es correcto”, señala el legislador de Acción Nacional.

Afortunadamente los legisladores de todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa coincidieron en el error, y están de acuerdo en que se haya detectado y corregido. Así que la fe de erratas el legal. ¿Se imagina que hubieran tenido que llevar al pleno el dictamen otra vez? Se había agotado el tiempo. No puede haber reforma o modificación tres meses antes de que inicie el año electoral. ¡Uf! Es ley y está en vigor.

El bolso de Laura…

Les comento que los diputados locales modificaron diversas disposiciones para sancionar hasta con tres años de prisión a todas aquellas personas que abandonen a los adultos mayores, o personas con discapacidad. Esto para salvaguardar y garantizar la protección de estos adultos que en muchos casos no pueden valerse por sí mismos, nos comenta la diputada Elizabeth Mateos Hernández, presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables. Es inhumano el trato que reciben muchos viejitos y ni quién se preocupe. Ahora pagarán hasta con cárcel. ¡Ojalá!... No se vaya a reír. ¡Es verdad! La diputada Beatriz Olivares Pinal propone que se reforme la Ley de Establecimientos Mercantiles para obligarlos a que las personas que ingieren bebidas alcohólicas le sirvan un vaso de agua por cada dos copas que tome, que para reducir los daños que produce la ingesta de alcohol en el organismo. Argumenta que tomarán menos alcohol y no tendrán infernales crudas. ¡Se imagina! Agua… Más de 29 mil hectáreas divididas en 23 fracciones de áreas verdes dentro del fraccionamiento Bosques de las Lomas fueron blindadas por la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. De ahora en adelante formarán parte de una zona de conservación ecológica. Con esta medida se protege la diversidad biológica y la integridad de los procesos ecológicos. En ese pulmón no habrá cambio de uso del suelo; valió la pena la lucha de los vecinos. ¡Enhorabuena!... Como se recordará en la nueva Constitución de la CDMX quedó establecido reducir de 40 a 33 distritos electorales; tarea en la que trabaja el Instituto Nacional Electoral. La redistritación deberá quedar lista antes de que inicie el año electoral, por lo que están a tiempo los consejeros. Falta la resolución de la Corte a la impugnación presentada por el tricolor, que en caso de que revoque el mandato de la Asamblea Constituyente se quedaría la anterior distritación de 40. ¿Qué pasará?