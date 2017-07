Sancionan a servidora pública de Imcine por irregularidades

Por haber incurrido en prácticas indebidas, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a una ex servidora pública del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), por un plazo de doce años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el sector público.

Además, le impuso una sanción económica por un monto de siete millones 800 mil pesos.

Las irregularidades cometidas por la ex trabajadora de Imcine consistieron en no haber revocado el apoyo otorgado por el Comité Técnico del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, a una empresa que no consolidó su esquema financiero dentro del plazo establecido en las Reglas de Operación del citado Fondo.