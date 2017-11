Dispuestas boxeadoras a rounds de tres minutos

Boxeadoras como la mexicana Jackie Nava estarían de acuerdo en disputar peleas con rounds de tres minutos, segura de que es un cambio que podría beneficiar al pugilismo femenil.

Durante la 96 Convención de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el presidente del organismo, Gilberto Jesús Mendoza, dijo que si un estudio demuestra que no hay peligro para las boxeadoras, permitiría que disputarán un minuto más de lo normal en cada episodio.

La Princesa azteca, invitada a Medellín, dejó en claro que “si el médico me dice que no se puede, lo acepto, pero que me especifiquen, sería bueno buscarlo”.

En la actualidad las mujeres sólo pueden pelear a 10 rounds y de dos minutos cada uno, aunque ya hubo casos de asaltos de tres minutos, situación que pueden afrontar las pugilistas con la preparación que realizan, dijo Jackie.

“No es la misma fuerza de la mujer con el hombre, los golpes no son tan fuertes como los hombres, se podría estudiar bien, si te fijas en peleas de mujeres casi siempre terminamos completas, se supone que estamos preparadas para el mismo esfuerzo”, expuso.

Con los rounds a dos minutos en ocasiones no es suficiente para dar más emociones a la afición pese a la entrega sobre el ring y tampoco los 10 asaltos.

La costarricense Hanna Gabriel, campeona welter de la AMB, también se mostró dispuesta a subir a rounds de tres minutos, pues la espectacularidad en las peleas femeniles podría ser mayor.

“Si hay sangre en las peleas de hombres es mejor y eso nos quita un poco de lo que podría hacerse en el ring, esos momentos, las caídas, la oportunidad de demostrar de qué estamos hechas, mientras no haya un estudio yo voy por los tres minutos”.

La venezolana Mayerlin Rivas, campeona gallo de la AMB, también levantó la voz con sus compañeras, pero ella fue a más, pues aseveró que si se sube el tiempo en cada round, también debería subir el pago a las mujeres.

“Si eso llegara a pasar también tendrían que aumentar nuestras bolsas, tendríamos derecho a cobrar mejor, nosotras nos preparamos bien para cada pelea y debe ser equitativo”.

Y aunque es consciente de que no podrían compararse con los sueldos de las figuras en la rama varonil, que ganan millones de dólares, comentó que se debería valorar el esfuerzo que hacen cada que suben al ring.