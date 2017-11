Café Tacvba y Zoé dedican concierto a víctimas de sismos

Si se trata de una buena causa, los rockeros mexicanos están dispuestos a darlo todo. Como en el caso del concierto Amplifica, que reunió a Café Tacvba, Molotov y Zoé en un mismo escenario junto con otros amigos el miércoles por la noche.

La totalidad de la taquilla del concierto, en el que también actuaron Mon Laferte, Kinky, Enjambre y Reyno, se destinará a obras de reconstrucción y apoyo a comunidades tras los sismos de septiembre en México.

“Somos nosotros los que tenemos que construir y en este momento reconstruir. No tenemos que esperar a que alguien más lo haga, esa es una idea errónea. Nosotros somos quien debe de tomar las riendas de nuestro pueblo y hacer las cosas”, dijo el vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán, durante su presentación.

Amplifica fue la respuesta de ambas bandas ante la crisis por los sismos y el público respondió coreando y bailando con cada uno de los artistas que desfilaron por el escenario en el Palacio de los Deportes.

Una de las sorpresas de la noche la dieron Laferte, Gil Cerezo de Kinky y León Larregui de Zoé al entonar “Cuando pase el temblor” de Soda Stereo, acompañados por músicos de Café Tacvba y Molotov y por una audiencia de 25.000 personas, según cifras de los organizadores, que corearon con emoción.

Durante el concierto, el actor Gael García Bernal leyó las cifras de víctimas, damnificados y daños por los sismos. También se transmitieron mensajes por video de Residente, la banda francesa Phoenix, Babasónicos, Banda de Turistas y Natalia Lafourcade, quien interpretó su canción “Mexicana hermosa”.

“Esta noche nos reunimos aquí no solo a diseñar el México del mañana sino a poner la primera piedra, no solo por nuestras víctimas, sino a darle herramienta a nuestros héroes y no solo a celebrar y dar tributo a nuestros muertos, seguimos aquí para celebrar la vida México”, dijo Cerezo.

El espectáculo fue transmitido en vivo por los canales MTV Latinoamérica, VH1, Tr3s y Nu Music Tv; en radio por Reactor 105 y en internet por el canal de YouTube de Amplifica.

El desarrollo de casas ecológicas y sustentables, el abastecimiento de agua en zonas rurales, comedores comunitarios, la rehabilitación de los comercios en comunidades y la reconstrucción son algunas de las prioridades de la iniciativa.

“El futuro somos nosotros, nosotros organizándonos, nosotros cargando un nuevo México, una nueva humanidad”, dijo Albarrán. “Necesitamos alegría. La alegría es pura medicina para estos momentos difíciles”.

Las entradas para el concierto costaron entre 300 y 700 pesos (15 a 36 dólares) y en varias ocasiones los músicos agradecieron al público por la aportación que hicieron al adquirirlas