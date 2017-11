Reclaman filtraciones a medios por presidencia de la CDHDF

La vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, Rebeca Peralta León, condenó las filtraciones de supuestos resultados que califican a los aspirantes al cargo de Ombudsman que se hacen a los medios de comunicación y resaltó que hasta el momento no existe una evaluación final aprobada en ninguna reunión de la citada comisión.



La legisladora sostuvo que hasta el momento, los integrantes de la Comisión Legislativa trabajan para lograr el consenso en la persona, hombre o mujer, que conduzca el destino de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).



La diputada perredista expresó su molestia por la filtración de documentos que ha venido ocurriendo durante estos días en el marco del proceso para seleccionar al próximo presidente o presidenta de la CDHDF, y señaló que estas acciones tienen la intención de deslegitimizar el proceso transparente que se lleva a cabo hasta el momento.



Aclaró que estos resultados no tienen relación alguna con las calificaciones finales que han obtenido los aspirantes y consideró como una falta de respeto para los participantes el hecho de que antes de la fecha se descarten algunos de ellos.



“En lo personal desconozco esos resultados filtrados ya que en ninguna de nuestras reuniones de trabajo hemos realizado ninguna lista de calificaciones. Lo que está ocurriendo tiene alguna intención política con el fin de deslegitimar un proceso transparente donde las organizaciones de la sociedad civil están presentes y garantes del proceso. Nunca se ha trabajado con esas calificaciones, por lo que no sabemos quién entregó ese documento, pero como diputados, no lo hemos revisado”, subrayó.



Peralta pidió a todos los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF cautela y no adelantarse a los tiempos sabedores de que el proceso de discusión y evaluación se están llevando a cabo. Exigió no generar suspicacias sobre este proceso de selección de candidatos "donde hemos trabajado de la mano de la sociedad civil".



“Estamos evaluando a los 12 candidatos porque es nuestra obligación como legisladores elegir a la mejor propuesta que conducirá la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal durante estos próximos 4 años. Aunque en esta etapa la coincidencia es para aproximadamente cuatro candidatos, no podemos descartar a ninguno pues los perfiles de los participantes son altos y competitivos en todos los rubros. Hasta el momento la balanza no está inclinada hacia ningún lado", afirmó.



Detalló que los diputados están evaluando los perfiles con base en el desempeño académico, las entrevistas, el trabajo en territorio, la experiencia en el tema de los derechos humanos y las opiniones de las organizaciones sociales, las ONG y fundaciones, las cuales por vez primera están vigilando todo el proceso.

#cdhdf #eleccion #aldf #filtraciones #medios