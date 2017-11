Gorillaz y Morrissey, en el Vive Latino 2018

Los organizadores del Festival Vive Latino confirmaron cuál será el cartel para el encuentro musical del próximo año.

A través de las pantallas de las diversas estaciones del Metro capitalino, los usuarios conocieron a los integrantes del cartel. Entre los participantes destacan: Gorillaz, Morrissey, Queens of The Stone Age, Little Dragon, Molotov, Fito Páez, Panteón Rococó, Cartel de Santa, Instituto Mexicano del Sonido, Infected Mushroom, Víctimas del Dr Cerebro, Sergio Arau, Los Pericos y muchos más.

El festival se llevará a cabo los próximos 17 y 18 de marzo de 2018 en el Foro Sol. El pasado lunes 06 de noviembre, los organizadores lanzaron a la venta los abonos y abonos “platino” a través de la plataforma TicketMaster, los cuales, según la cuenta oficial del VL18 ya se agotaron.