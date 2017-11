Impulsar Cuidados Paliativos

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) firmó con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) el acuerdo “Acceso a Sustancias Controladas para Fines Médicos”, que bajo el lema “Acceso sin exceso” tiene el objetivo de promover acciones para que los pacientes accedan a los medicamentos controlados para cuidados paliativos

El Comisionado Federal Julio Sánchez y Tépoz explicó que por mandato del Consejo de Salubridad General (CSG), como parte de la Estrategia Nacional para el Control del Dolor y Cuidados Paliativos, la COFEPRIS impulsa una serie de medidas para agilizar y garantizar la disponibilidad de medicamentos para la atención del dolor.

Como parte de esta estrategia, se creó el Grupo de Acción Rápida que ha permitido implementar la emisión de recetarios especiales que garantizan a los pacientes la disponibilidad de medicamentos controlados.

Dijo que la Secretaría de Salud del Gobierno de la República, a través de la COFEPRIS, está comprometida con el acceso de los pacientes a los cuidados paliativos y refirió que en México un total de 3,664 médicos cuentan con recetarios especiales para el manejo de estupefacientes, y se han dispensado y validado más de 198,410 recetas con código bidimensional en todo el país.

Antonino De Leo, Representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, explicó que el proyecto “Acceso a Sustancias Controladas para Fines Médicos” es un esfuerzo sin precedente en América Latina y contribuye al diseño de un plan para fortalecer la disponibilidad de medicamentos controlados, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas que viven con dolor de moderado a severo en México.

José Ignacio Campillo, Presidente de la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD), quien también se sumó a la iniciativa, destacó la importancia del trabajo conjunto para impulsar el acceso a los cuidados paliativos y mejorar las condiciones de vida de pacientes.

En su oportunidad, Cecilia Acuña, Asesora en Sistemas y Servicios de Salud de la OPS/OMS en México, habló de la percepción equivocada del uso de medicamentos controlados, ya que por temor a la adicción muchos pacientes y sus familiares rechazan su medicación.

Durante el evento, la Doctora Estefanía de la Paz, especialista en control de drogas de la UNODC, refirió que el acuerdo firmado permitirá generar un diagnóstico sobre la situación de los medicamentos controlados en los hospitales, a fin de concretar acciones que garanticen el acceso a los pacientes a cuidados paliativos.

El consumo mundial de estupefacientes y sustancias psicotrópicas ha permanecido por debajo de los niveles requeridos para los tratamientos médicos básicos. Este es el ejemplo de los opioides naturales como la morfina, sintéticos y semisintéticos, que son medicamentos esenciales para tratar el dolor.

Alrededor de 5,500 millones de personas en el mundo, tienen acceso limitado o nulo a medicamentos opioides tales como la codeína o la morfina, lo que significa que 75% de la población mundial vive con dolor. Alrededor de 92% de la morfina utilizada en el mundo se consume en los países en los que vive tan solo el 17% de la población (Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Australia y Nueva Zelanda).

En este sentido, el objetivo de los convenios internacionales de fiscalización de drogas es garantizar la disponibilidad adecuada de estupefacientes y sustancias psicotrópicas para fines médicos y científicos, asegurando que no sean desviadas y procurando alcanzar un equilibro claro entre los requerimientos médicos y los regulatorios.

Como parte de los esfuerzos de México para garantizar el acceso a sustancias controladas para fines médicos, evitando su desvío y abuso, la Secretaría de Salud federal, a través de la COFEPRIS, la Fundación Mexicana para la Salud y la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, se unen al Programa Global Conjunto “Access to Controlled Drugs for Medical Purposes, While Preventing Diversion and Abuse” de la UNODC.

La iniciativa “Acceso sin exceso” complementa las acciones de México en la materia, mediante la construcción de una herramienta metodológica para recabar información en las clínicas del dolor y unidades de cuidados paliativos, farmacias intrahospitalarias y privadas en la Ciudad de México, apoyando al cumplimiento de las Convenciones Internacionales en la materia, pero sobre todo propiciando la disponibilidad de estos medicamentos para que la población mexicana que los requiere viva una vida sin dolor.