La posibilidad de que ocurra algo o de que algo sea cierto… eso quizá sea quizá. La duda de que nos hayan engañado o la esperanza de que algo suceda es posible que también lo sea.

Ese anhelo de que algo suceda es lo que mueve a muchos, ya que sin llegar a ser esperanza esa palabra puede consolar a un alma solitaria.

“Quizá la próxima vez que me enamore sea la buena” es el mantra que muchos repiten después de una ruptura o tras un largo periodo en solitario. Sin embargo quizá el solo desearlo no sea suficiente.

Oportunidad

Para Greta cada función representa una oportunidad de encontrarlo porque tiene la esperanza de que ese día vaya a la función aquel a quien ya no buscará más, ese al que dedicará sus horas y parte de su vida. Y en verdad lo cree.

Greta tiene la cara pintada de blanco y le gustan los postres. No es desaliñada y tiene los labios color escarlata. Sin decir palabra le mostrará al espectador su mundo, su intimidad, aquella a la que es vulnerable porque sin tapujos se expresa tal cual es. Eso le ganará dividendos a la hora de elegir a su querer.

Perhaps, perhaps, quizá… es una de las propuestas más entrañables que ha tenido el teatro mexicano desde hace mucho tiempo, ya que Gabriela Muñoz logra crear el ambiente adecuado para que el espectador goce del clown, un género que ha cultivado con gran éxito y que hace imprescindible esta puesta en escena no solo por la magistral actuación sino además porque será una de las obras que como espectador nombrará como una de las mejores que ha visto en su vida.

Se presenta en La Teatrería los martes a las 20:30 horas. No se quede sin verla.