Nicole Kidman recibirá homenaje en Los Cabos

La productora y actriz australiana Nicole Kidman será reconocida con el Lifetime Achievement Award, en el marco de las actividades de Los Cabos International Film Festival.

La artista también encabezará la presentación especial de la película The killing of a sacred deer, del director Yorgos Lanthimos, la cual compitió por la Palma de Oro en la edición más reciente del Festival de Cannes.

De acuerdo con un comunicado emitido por el festival, la multifacética actriz nominada al Oscar y Globos de Oro, en breve arribará a Los Cabos para ser parte de este encuentro fílmico.

La distinción la recibirá este sábado 11 de noviembre durante la ceremonia de clausura de la cita cinematográfica.

El festival destacó en el mismo documento que es un honor otorgar a Nicole Kidman el Lifetime Achievement Award 2017, durante el cierre de la sexta edición.

La artista nacida en Estados Unidos pero nacionalizada australiana está entre las más cotizadas de la industria cinematográfica mundial. Ha colaborado con directores como Stanley Kubrick, Gus Van Sant, Jane Campion, Baz Luhrmann y Werner Herzog, entre otros, y cuenta con más de 60 películas en su trayectoria.

Entre sus trabajos destacan Eyes wide shut, The others, Cold mountain, Lion, esta última estrenada en México en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos 2016; How to talk to girls at parties y The killing of a sacred deer.