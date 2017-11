La Delincuencia y La Falta de Análisis

Se ha convertido en un negocio y hasta en una causa política la numerología del crimen en México. En cuanto a víctimas mortales las cifras son escandalosas comparadas históricamente con series mexicanas y en presente con la criminalidad mortal en otras naciones de igual o menor desarrollo. La narrativa de los críticos es relativamente sencilla: el punto de inflexión históricamente respecto del alza de las cifras habría ocurrido al principio del sexenio de Felipe Calderón y se ha mantenido con algunas altas y bajas hasta el presente.

En el núcleo de esta trayectoria histórica mortífera estaría el combate relativamente fracasado contra la producción y comercialización de estupefacientes.

Se han hecho múltiples estudios sobre cómo ese enfrentamiento entre el Estado y el crimen organizado ha originado, si no el surgimiento, sí la proliferación de otro tipo de delitos colaterales a la delincuencia organizada hasta convertirse en un cáncer de coexistencia de bandas especializadas con lo que podría llamarse el crimen desorganiza- do: desde el robo de un celular hasta el asalto y a veces homicidio de un conductor a bordo de su automóvil en medio de un embotellamiento característico de la Ciudad de México.

Contrariamente a lo que algunos numerólogos sostendrían, las cifras no hablan por sí mismas. Si acaso describen, mas no explican. No hay suficiente evidencia analítica de la correlación entre delincuencia y desarrollo económico y/o incremento de la desigualdad. Hay infinidad de variantes regionales de delincuencia a lo largo del país que desde ese enfoque no han sido examinadas. El miedo a la ley y a la autoridad ha desaparecido ante un sistema de administración de justicia y un Poder Judicial rebasados por las flexibilizaciones en materia penal y la impunidad fomentada consciente o inconscientemente por organizaciones defensoras de derechos humanos.