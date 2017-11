Puente al Olvido

Decisiones

El tema de si la votación sería por cédula, para mantener la secrecía, o abierta, en el tablero electrónico, provocó la mayor de las disputas. El PRI defendió el voto secreto, en buena medida para evitar el acoso de los senadores que no apoyaran la objeción. Los partidos de oposición exigían, por su parte, un voto abierto para exhibir públicamente a quienes no se unieran a su causa.

De manera sorpresiva, sin embargo, el 27 de octubre, una semana después de su destitución, el ex fiscal Nieto anunció que retiraba su petición para que el Senado objetara el despido. Dijo que entendía que, aun si se le ratificara en el cargo, ya no podría cumplir con cabalidad sus responsabilidades de fiscal electoral debido a la desconfianza hacia él por parte de algunos. La oposición acusó al gobierno de haber presionado al ex fiscal.

Los senadores del PAN, el PRD, Morena y el PT afirmaron que seguirían en la lucha, pero el 31 de octubre decidieron aprobar una moción para irse de descanso durante una semana. Esto en automático hacía que se venciera el tiempo para objetar la destitución del fiscal.

¿Qué podemos decir de los senadores? Al final es lo mismo de siempre. Todos dicen que están comprometidos con sus causas y sus principios. Pero una semana de descanso vale más que la causa más importante. Un puente fue suficiente para olvidar todos los agravios.