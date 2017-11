Muere Chuck Mosley, exlíder de la banda Faith No More

El cantante estadunidense Chuck Mosley, ex líder de la agrupación Faith No More, falleció a los 57 años por causas relacionadas con su adicción a las drogas, informó su familia.

Mediante un comunicado emitido en las redes sociales del sello discográfico EMP Label Group, los familiares del intérprete expresaron que Mosley llevaba un largo periodo de sobriedad.

“Charles Henry Mosley III perdió la vida el 9 de noviembre de 2017, debido a la enfermedad de la adicción. Estamos compartiendo la manera en que pasó, con la esperanza de que sirva como una llamada de advertencia o una luz para alguien más que esté luchando por estar sobrio”.

Mosley creció en Los Ángeles, y se unió a su primera banda, The Animated, en 1979 y cuatro años después se integró a Faith No More con la cual grabó sus dos primeros álbumes: “We care a lot” (1985) e “introduce yourself” (1987).

Gracias a estas producciones, la banza logró establecer el sonido del punk metal en California, mezclada con la irreverencia del hardcore. Faith No More despidió a Mosley en 1988 y Mike Patton se quedaría en su lugar hasta que el grupo se separó.

Después de eso, también perteneció a la banda de hardcore punk, Bad Brains y posteriormente formó a la agrupación Cement con la cual lanzó dos discos.