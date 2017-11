“Planta de Termovalorización no se pagará con dinero de CDMX"

Avalados por diagnósticos y modelos de construcción europeos, asegurados bajo esquemas financieros bien diseñados en donde no se erogará ni un sólo peso del erario de la Ciudad de México (CDMX), edificados para subsanar históricos dilemas ambientales, y construidos para generar energía limpia para el Sistema de Transporte Colectivo más importante de la urbe como lo es el Metro, las plantas de termovalorización y biodigestión se perfilan como los proyectos más importantes de Latinoamérica para el control, uso y destino de la basura en México.

Es Jaime Slomianski Aguilar, titular de la Agencia de Gestión Urbana (AGU) del Gobierno de la CDMX, quien en una entrevista exclusiva con Vértigo, devela todo una explicación exhaustiva y pormenorizada de un plan regulador de la problemática de la basura en la capital del país, que por el aporte y solución integral a este añejo inconveniente, merecería todo el apoyo de la diversidad política de la ciudad lejos de la politización y de intereses de grupo.

Antecedentes

Jaime Slomianski, dice que este es un esquema ya probado en importantes países de Europa, un proyecto bien sustentado con antecedentes. “Es el proyecto de infraestructura en materia de gestión de residuos sólidos urbanos —como se le conoce a la basura— de las ciudades más importante del país, no sólo de la Ciudad de México y uno de los más importantes del mundo. En la CDMX, se generan cerca de 13 mil toneladas de basura diarias, está científicamente comprobado que es uno de los elemento que contribuye al cambio climático y este es uno de los problemas que estamos enfrentando la humanidad como especie”, explica.

Reflexiona que estas miles de toneladas diarias de basura a lo largos de los años y en las administraciones anteriores se han enterrado en distintos tiraderos. “Enterrar la basura contamina para arriba con los gases de efecto invernadero y para abajo con los líquidos altamente tóxicos. En el gobierno de Miguel Ángel Mancera, lo que estamos haciendo ahora es darle un giro a esa forma de tratar la basura de la CDMX…¿y cuál es? Que en lugar de enterrarla, ahora se rijan a través de tecnologías que están probadas desde hace más de 30 años en distintas partes del mundo, por ejemplo, en Europa la mayoría de los países ya no entierran desde hace 30 años la basura, ahora lo que hacen con tecnologías de termovalorización y de biodigestión procesar la basura y obtener una energía eléctrica para el consumo de las propias ciudades”, asegura.

—¿Cómo se diseño el esquema financiero?

—Se ha comentado por algún grupo parlamentario de la Asamblea Legislativa específicamente por el grupo parlamentario de Morena, han estado señalando que este proyecto va a endeudar a la Ciudad de México y esa es una falsedad: para que la ciudad de México se endeude tiene que registrar un proyecto de deuda ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se lo tiene que autorizar la Secretaría de Hacienda, y además tiene que presentar a la entidad financiera que va a prestar el dinero para este proyecto de endeudamiento, puede ser un banco o puede ser la propia Secretaria de Hacienda.

Añade que no es el caso. “Esta planta no se va a pagar con los recursos de la CDMX, pero aquí viene también otra información equivocada y falsa que ha venido diciendo Morena: ¿Cómo es posible que la Ciudad de México vaya a disponer recursos para un planta de basura en lugar de utilizarlos para la reconstrucción de la CDMX?, bueno, ¡completamente falso! ¿Por qué? Por qué la inversión para construir la planta de termovalorización que es de once mil millones de pesos, es una planta muy cara, va a procesar cuatro mil 500 toneladas diarias de basura, va a ser una de las plantas más grandes y modernas del mundo, bueno el 100% de estos once mil millones correrán a cuenta del prestador de servicio que ganó la licitación, de tal forma, que el gobierno de la CDMX no va a poner un solo peso en la inversión para la construcción de la planta”, revela Slomianski.

—¿Cuándo el gobierno tendrá que pagar la contraprestación económica?

—Cuando ya esté construida la planta y ya empiece a operar a recibir la cuatro mil 500 toneladas de basura y a generar el 100% que utilizará el Metro de la ciudad que para allá vamos a mandar la energía, es decir, el Metro de la Ciudad de México que es el sistema de transporte más importante se va a mover con la energía producto de la basura de la CDMX poniendo a nuestra ciudad en la vanguardia mundial de gestión de residuos responsables con el medio ambiente.

—¿De dónde saldrán los recursos?

—Cuando ya empiece a funcionar la planta, de lo que hoy la Ciudad de México, y que durante tantos años en las administraciones anteriores se ha venido gastando del erario público para enviar la basura a estos tiraderos que se encuentran fundamentalmente en el Estado de México, nos cuesta a la ciudad poco más de dos mil millones de pesos, bueno, vamos a tomar de esos dos mil millones de pesos que ya venimos gastando desde hace varios años para enterrar la basura. Fíjate, estamos pagando dos mil millones de pesos para enterrar la basura y para contaminar, enterrar la basura es contaminar, además, en muchos países la basura ya tiene un valor, en esta ciudad el enterrar la basura es perderle todo el valor y propiciar la contaminación. Entonces vamos a tomar de los dos mil millones de pesos, la parte proporcional de las cuatro mil 500 toneladas de basura y vamos a tomar el presupuesto que tiene el Metro para comprar la energía a CFE, porque ya no va a utilizar ese presupuesto porque ahora la energía va a venir de la planta.

Y agrega: “Juntamos esos dos presupuestos y con eso le vamos a pagar la contraprestación económica al prestador de servicio que ganó la licitación. Es un contrato de prestación de servicios a largo plazo. Es un contrato que está previsto que dure 30 años, al término del contrato la planta, se va a quedar a favor de la Ciudad de México y todavía tendrá otros 30 años de utilidad”.

—¿Cómo estará el proceso de venta de la energía eléctrica?

—Es importante comentarte que también Morena está diciendo que la CDMX le va a tener que comprar la energía al prestador de servicios durante 30 años a un sobreprecio. Esto es una falsedad porque la electricidad que va a generar la planta ya es propiedad de la Ciudad de México, la ciudad no va a comprarle energía a la planta. La Ciudad de México le está dando una contraprestación económica al prestador de servicio ¿para qué?, para que construya una planta con todos los requisitos tecnológicos establecidos, con la normatividad europea que es la más estricta del mundo, para que reciba cuatro mil 500 toneladas diarias de basura, las procese tecnológicamente, generé 965 mil megawatts de energía que nosotros vamos a trasladarla al Metro de la ciudad, pero esa energía que es nuestra no la vamos a comprar.

Acuerdos

—Ustedes incluso han asistido a otras instancias para vigilar los proyectos de Termovalorización y Biodigestión. ¿Ve ruido político en la vigilancia de ambas iniciativas?

—Es muy lamentable que se politice este proyecto de infraestructura para la basura de la ciudad. Efectivamente, el grupo parlamentario de Morena en la Asamblea de Legislativa ha mencionado que este proyecto endeuda a la ciudad. Ya se explicó que no es deuda pública. Falsean información al decir que comprometerá los recursos de la ciudad a 30, es un proyecto a largo plazo como el Metro, los Segundos Pisos o el alumbrado público, llegó para quedarse. Así es como se debe tratar la basura, ya no se puede seguir enterrando. Hace un año se generó un Punto de Acuerdo en la Asamblea, donde se instaló una mesa y participaron las comisiones de medio ambiente, gobierno e infraestructura, incluyendo diputados participación de Morena.

Y establece: “Hubo varias reuniones para explicar los modelos financieros, económicos y tecnológicos del proyecto; los controles ambientales. De modo que ya estaban enterados de estos trabajos, incluso el propio Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera en su informe de labores de 2016, anunció que se licitaría una planta de termovalorización, dio números y características. ¿Cómo es posible que el martes pasado se digan sorprendidos y armen una trifulca? Es muy lamentable que se politicen proyectos tan importantes, necesarios y en beneficio de la sociedad”.

Finalmente Jaime Slomianski establece: “Este es un proyecto que se ha reconocido en la Conferencia Nacional de Gobernadores, incluso el propio Gobierno Federal a través de la Secretaría del Medio Ambiente federal lo ha reconocido y ha señalado que es un proyecto que se tiene que replicar en distintas ciudades del país, ya no enterrar la basura, ya no más tiraderos de cielo abierto, ya no contaminar el medio ambiente sino obtener energía eléctrica de la basura”.

Proyecto para tratar la basura en la CDMX

Termovalorización: 4,500 toneladas

Biodigestión: 2 mil toneladas

Plantas de composta, reciclaje y distintos procesos: 4,500

Por tratar: 2 mil toneladas

Total: 13 mil toneladas

Fuente AGU

Origen de la basura en la CDMX

43% hogares.

23.5% comercios.

10.4% mercados.

10.6% parques.

1.3% hospitales.

11.2% otras actividades incluida la industria.

Fuente: Inventario de Residuos Sólidos de la CDMX

Residuos por delegación

Demarcación territorial Generación de residuos estimada (toneladas por día) Álvaro Obregón 650 Azcapotzalco 519 Benito Juárez 686 Coyoacán 812 Cuajimalpa 180 Cuauhtémoc 1,325 Gustavo A. Madero 1,709 Iztacalco 472 Iztapalapa 2,274 Central de Abasto 585 Magdalena Contreras 254 Miguel Hidalgo 806 Milpa Alta 117 Tláhuac 366 Tlalpan 839 Venustiano Carranza 855 Xochimilco 444 Total CDMX 12,893

Fuente: Inventario de Residuos Sólidos de la CDMX