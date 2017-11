Por orden de un juez

Fox simplemente no quería convertir en un mártir a López Obrador.

Hoy tenemos el primer caso de un gobernante de una delegación de la Ciudad de México destituido por no acatar un fallo judicial.

Entiendo que es lamentable que los tribunales quiten de un cargo público a la persona que fue elegida democráticamente por los ciudadanos. Pero también es importante que los gobernantes y funcionarios públicos en nuestro país aprendan a

respetar los fallos de los tribunales aunque no estén de acuerdo con ellos. Un país en el que los gobernantes no atienden las decisiones de los tribunales no pasa de ser una dictadura.