Necesario ejercer acciones contra cambio climático

Los países deben ejercer el modelo de liderazgo distribuido en el Acuerdo de París para aumentar sus acciones contra el cambio climático porque el tiempo juega en contra, afirmó la directora de Cooperación Climática de Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Mariana Panuncio-Feldman, en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP23) que se celebra en Bonn, Alemania.

En la jornada final de la COP23, que desde el 6 de noviembre se realiza en esta ciudad alemana, explicó que los gobiernos no tienen excusas para no actuar con sus compromisos anunciados en años atrás.

La especialista en cambio climático explicó que si bien los países discuten cómo se implementará el Acuerdo de París después del 2020, no se debe olvidar que antes de ese año hay compromisos que deben cumplirse en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

“Eso es fundamental no solo en contexto geopolítico, sino en lo que nos dice la ciencia porque tenemos información de que llegaremos a un pico de emisiones en el 2020 y luego la curva debe empezar a bajar en picada”, recalcó.

“Lo que nosotros como sociedad civil vemos es que las dos cosas son importantes y cuando estamos hablando de acción climática no es para mañana, sino para ahora cuando se deben poner en marcha las soluciones”, abundó.

Refirió que es necesario dar confianza a los países para que cumplan sus metas, a los desarrollados a que lo hagan desde antes de 2020, y a todos a partir de ese año “porque va a llegar el momento en que no se puede producir más de lo que el planeta puede absorber”.

“Sabemos que unos países son más reticentes que otros, pero tenemos que instarlos, y allí el rol de los actores no estatales es fundamental porque cuando hablamos de cambios sociales y a una economía baja en carbono no es solo porque lo diga un gobierno”, dijo.

Sostuvo que “el liderazgo tiene que ser distribuido, donde los gobiernos pueden incentivar políticas, los gobierno estatales, el sector privado, los inversionistas y la sociedad civil hacer su parte”.

Panuncio-Feldman comentó que incluso ese es proceso que vive actualmente Estados Unidos, donde su gobierno federal no quiere participar de los acuerdos climáticos internacionales, pero algunos de sus estados y de la sociedad sí lo quieren.

“Es absolutamente fundamental que los avances se den en todas partes, que nos apropiemos del modelo de liderazgo distribuido en que cada uno tiene un rol que jugar. No podemos esperar, no hay tiempo que perder y las excusas para no hacer nada, son un argumento del pasado”, añadió.