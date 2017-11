Peggy Espinosa recibe Premio Juan Pablos al Mérito Editorial

Por su destacada labor editorial desde hace 38 años, la escritora mexicana María Esperanza Espinosa Barragán -conocida por amigos y colegas como Peggy Espinosa- recibió anoche el Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial 2017 que otorga la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem).

Peggy Espinosa, quien se convierte en la cuarta mujer en recibir este premio, nació en Guadalajara, Jalisco, donde radica y atiende sus labores como editora. Es licenciada en diseño gráfico por la Escuela de Diseño y Artesanías, del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

Comenzó su labor editorial en 1979 al lado de Vicente Rojo, con quien realizó diversos proyectos; ganadora en tres ocasiones (2000, 2006 y 2011) del Bolonia Ragazzi New Horizons que otorga la Feria del Libro para Niños de Bolonia y en 2014 fue distinguida con el premio BOP –Bologna Prize for the Best Children´s Publishers of the Year– región Centro y Sudamérica.

En 1990 fundó Petra Ediciones, editorial que publica bellos libros de fotografía, arte, ficción y no ficción para niños y jóvenes creados por autores y artistas innovadores, que están convencidos que el valor de percibir, descifrar y comprender el mundo depende en gran medida de las experiencias significativas de la infancia.

De esta manera, Espinosa Barragán se une a otros integrantes de la industria editorial que han recibido el Premio Juan Pablos al Mérito Editorial, entre ellos, Héctor Aguilar Camín (2016), Ricardo Nudelman (2015), Enrique Krauze (2014), Fernando Trillas (2013), José Ángel Quintanilla (2012), Patricia Van Rhijn (2011), José Antonio Pérez Porrúa (2010), Jaime Labastida Ochoa (2009), entre otros.

El Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial se otorga a quien se haya dedicado a lo largo de su vida a la difusión de la cultura a través del libro o de las publicaciones periódicas en funciones de dirección, planeación y organización de una empresa editorial.

En la misma ceremonia se hizo entrega de los Premios al Arte Editorial 2017, que la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, a través de la Comisión de Premios y Reconocimientos de su Consejo Directivo, otorgó esta distinción a 26 publicaciones este año.

En esta ocasión se contó con la participación de 153 títulos impresos, 9 electrónicos y 29 publicaciones periódicas. Cabe destacar que este año se recuperó la categoría de Libros electrónicos.