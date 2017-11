Gran Premio de México 2017, Mejor Campaña Publicitaria

El Gran Premio de México 2017, que forma parte del circuito mundial de la Fórmula 1, fue galardonado como Mejor Campaña Publicitaria en Recreación y Entretenimiento por parte de los Epica Awards en Alemania.

La campaña realizada en conjunto con la agencia Vale Network fue realizada para publicitar el Gran Premio de México en la edición 2017.

Los Epica Awards reconocen a lo más destacado de la creatividad a nivel mundial, establecidos en 1987, cuenta con un jurado integrado por periodistas y expertos en la materia que califican la fuerza de las ideas creativas, así como su ejecución.

Rodrigo Sánchez Peraza, director de marketing y relaciones públicas del Gran Premio de México, comentó que les enorgullece seguir posicionando de buena manera el nombre de México.

“Es un honor que, más allá de servir como muestra del talento y la calidad de lo hecho en México a través de la organización de la carrera, también podamos hacerlo por medio de otras disciplinas", agrego Sánchez Peraza.

La campaña publicitaria retoma fotos históricas de la humanidad como el beso entre una enfermera y un soldado, la primera vez del hombre en la luna, entre otras.

Además, está acompañada del slogan History Just Remember The First (La historia solo recuerda la primera), además del logo de la Fórmula 1, así como de la sede y los días del Gran Premio de México.

Este es el segundo galardón que recibe el Gran Premio de México en igual número de ediciones, en 2016 ganó el premio como Mejor Competencia del Año para la Fórmula 1.