El presidente Donald Trump perdonó la vida a dos pavos en la víspera del Día de Acción de Gracias, cuando esta enorme ave constituye el platillo central degustado por millones de estadunidenses y que es una tradición iniciada hace más de medio siglo.

Acompañado por su esposa, la Primera Dama Melania y su hijo Barron, Trump dijo que a diferencia del presidente Harry Truman, quien no perdono a las primeras dos aves con las cuales se inició la tradición, “yo voy a ser un mejor presidente”.

“‘Drumstick’ estas perdonado”, declaró el mandatario cerca del pavo albino de más de 15 kilos de peso que le fue presentado en el jardín de las rosas de la Casa Blanca por avicultores de Minnesota junto a otra ave nombrada “Wishbone”.

Trump anticipó que, a diferencia de millones de pavos, estos dos tendrán “un brillante futuro” en las instalaciones del Tecnológico de Virginia a donde serán enviados a vivir junto con otros pavos perdonados el año pasado por el presidente Barack Obama, llamados “Taters” y “Tots”.

En un intento de humor, el mandatario dijo que de todas las acciones ejecutivas adoptadas por su predecesor, "esta es una que no podía ser revertida".

“Como muchos de ustedes saben, he sido muy activo en echar abajo un número de acciones ejecutivas por mi predecesor, sin embargo he sido informado por la oficina del consejero legal de la Casa Blanca que los perdones de ‘Taters’ y ‘Tots’ no pueden ser revocadas bajo ninguna circunstancia”, dijo enmedio de algunas risas.

Fuera de este simbólico perdón, Trump ha concedido hasta ahora uno de manera formal a favor del ex sheriff del Condado de Maricopa, Joe Arpaio, convicto por un juez federal por ignorar una orden judicial para detener las redadas contra inmigrantes indocumentados.